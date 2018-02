Il Questore chiude per due settimane la discoteca

La discoteca Kojak, con sede in via Staggi a Porto Fuori, è stata chiusa su disposizione del Questore di Ravenna. I motivi della chiusura risiederebbero, secondo gli agenti, nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, che di recente sarebbe venuta meno più volte, tanto da indurre il Questore ad applicare l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La licenza del locale è sospesa per 15 giorni.