Il Kojak non riapre, 'lutto' nel mondo della movida: "Un addio che dà spazio a un nuovo inizio"

Immagine del profilo e di copertina nera, a simboleggiare il "lutto" in modo social. L'annuncio è arrivato lunedì tramite la pagina Facebook del locale: il Kojak club, storica discoteca di Porto Fuori, non riaprirà per la stagione invernale.

"A volte gli addii sono necessari, non per forza in senso negativo, ma spesso per indicare un nuovo inizio - scrivono i titolari su Facebook - Si chiama Kojak, ma per molti di voi è stato più di un nome, di un locale, di una serata. Ha ospitato generazioni di ragazzi che sono cresciuti, lasciando in loro molti ricordi, belli o brutti che siano, momenti importanti, amicizie e bevute! Kojak è l’hangover del venerdì mattina dopo le serate del giovedì Kojak, un’amicizia nata da un bicchiere di troppo che si è rivelata unica, la canzone preferita cantata a squarciagola... Kojak è un pezzo di storia di ognuno di noi. Oggi a malincuore dobbiamo dirgli addio. Un addio che darà spazio a nuovi progetti e nuove emozioni. Un addio che rimarrà nei ricordi di tanti".