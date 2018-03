Disservizi alle linee telefoniche di Azimut: ecco chi contattare

Le linee telefoniche di Azimut che afferiscono al numero 0544451238 (centralino sede di Ravenna di Via Trieste n. 90/A e dipendenze collegate) al momento non funzionano a causa un guasto tecnico. Per contattare telefonicamente Azimut per i servizi aziendali gestiti dalla società, l'azienda chiede di utilizzare il numero 0544451398 (presso il cimitero di Ravenna) che provvederà a trasferire le telefonate alla sede aziendale (orari d’ufficio: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 8 alle 13 il venerdì) oppure la mail info@azimut-spa.it.

Per contattare la camera mortuaria di Ravenna è in ogni caso utilizzabile il cellulare 320 6563345 (oppure il telefono 0544408263 dalle 8 alle 13). Sono invece regolarmente funzionanti i numeri telefonici delle altre sedi Azimut spa, al fuori della città di Ravenna (Faenza e Cervia). "Nell’augurarci che Telecom, che continueremo a sollecitare, provveda prima possibile al ripristino della linea - spiegano dall'azienda - ci scusiamo per l’inconveniente indipendente dalla nostra volontà".