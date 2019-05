Senza telefono e internet, il Comune contro Telecom: "Ci rivolgeremo agli avvocati"

Problemi con le linee telefoniche nel cervese. Il Comune di Cervia ha chiesto alla compagnia telefonica Tim di ripristinare già a partire da giovedì 9 maggio il servizio di telefonia fisso in tutto il paese di Savio e, conseguentemente, i connessi i servizi di wifi e pagamenti pos. "Se necessario - spiegano dall'amministrazione comunale - i lavori nel cantiere dovranno continuare in via straordinaria anche oltre gli orari fino a oggi rispettati, tenuto conto della gravità del ritardo. A oggi non sono pervenute al Comune di Cervia tempistiche certe sulla riattivazione dei servizi, pertanto l'amministrazione si riserva iniziative a cura del proprio servizio legale".