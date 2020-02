"Distaccamento non strategico per la viabilità": il ministero taglia la polizia stradale a Lugo

Romagna penalizzata nella riorganizzazione della Polizia Stradale che presto diventerà operativa. Si trovano infatti in Romagna 2 dei 6 distaccamenti che verranno chiusi in quanto “ubicati in aree in cui la viabilità ora non riveste più interesse strategico per la Polizia Stradale”. Sotto la mannaia cadono così i distaccamenti di Lugo, che ricade sotto il comando di Ravenna e impiega 6 poliziotti, e quello di Rocca San Casciano, che attualmente impiega 5 poliziotti, dipendente dal comando di Forlì. Altri 3 distaccamenti saranno chiusi in Piemonte e un altro in Sardegna.