Distrae con una scusa l'addetto al parcheggio, il complice ruba l'incasso: uno dei ladri stanato dalle telecamere

Ha rubato, insieme ad un complice, parte dell'incasso dell'area di sosta di via Bezzi gestita dalla cooperativa sociale "San Vitale". Un 23enne di nazionalità marocchina, ma con cittadinanza italiana, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dagli agenti della Polizia Municipale di Ravenna. L'episodio si è consumato nella tarda mattinata di venerdì. Secondo quanto ricostruito, uno dei malviventi ha attirato con una scusa fuori dal box cassa l'addetto alla vendita dei posti auto, mentre il secondo è entrato nella struttura, rubando l'incasso di 110 euro. Rapidamente si sono allontanati, facendo perdere le loro tracce. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, intorno alle 17.30, gli agenti della Municipale hanno riconosciuto uno dei due ladri grazie all'abbigliamento mentre si trovava all'esterno di un bar. L'individuo è stato deferito in stato di libertà. Sono in corso le indagini per individuare il complice.