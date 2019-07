Distribuzione di prodotto larvicida contro le zanzare: dove ritirarlo

Giovedì 4 luglio, nell'area compresa fra il Magazzino del Sale e la Torre di San Michele a Cervia, verrà allestito un punto informativo per la distribuzione gratuita del prodotto zanzaricida larvicida per la cittadinanza. Questa iniziativa di sensibilizzazione contro la zanzara tigre è promossa dal Comune di Cervia in collaborazione con Azimut spa.

Durante questa giornata, dalle ore 8.00alle ore 14.00 i cittadini potranno ritirare gratuitamente i prodotti larvicidi da utilizzare autonomamente nel trattamento dei focolai domestici (tombini, pozzetti, fontane ecc...), e ricevere dagli operatori presenti utili informazioni su come combattere questa specie di zanzara che da alcuni anni si è diffusa nel nostro territorio. Il trattamento delle aree private, oltre a essere un obbligo disposto dall'Ordinanza sindacale 10/2019, è un supporto indispensabile a quanto l'amministrazione comunale mette in atto da aprile a ottobre nelle aree pubbliche.