Bagnacavallo, lotta alla zanzara: prodotto antilarvale disponibile da lunedì all'Urp

Si è svolta venerdì a Villanova e sabato a Bagnacavallo la distribuzione gratuita del prodotto per la lotta alla zanzara. I flaconi rimasti saranno in distribuzione da lunedì, fino a esaurimento scorte, all’Urp del Comune di Bagnacavallo, in piazza della Libertà 5. L’iniziativa, promossa dal Comune e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, fa parte delle attività di sensibilizzazione contro il proliferare delle zanzare. La distribuzione è stata effettuata dagli operatori della ditta Sireb di Modena, che si è aggiudicata l’appalto per i servizi di disinfestazione e che opera i trattamenti sul suolo pubblico.

Quest’anno viene distribuito un nuovo prodotto. Si tratta di una sostanza siliconica totalmente biodegradabile che non deve essere diluita; inserendo le gocce nel pozzetto esse formeranno uno strato uniforme sulla superficie dell’acqua che impedisce lo sviluppo delle larve e delle pupe di zanzara. Nell’etichetta sono riportate le istruzioni di utilizzo. È necessario ripetere il trattamento ogni 20 giorni circa e dopo ogni abbondante pioggia, da aprile fino a fine ottobre. Il larvicida distribuito lo scorso anno è ancora efficace (ha validità due anni), pertanto chi ne fosse già provvisto lo può utilizzare con le stesse modalità, senza ritirare una nuova confezione. Se il prodotto finisce, occorre acquistare un prodotto simile in farmacia, presso i consorzi agrari o presso altri esercizi specializzati.