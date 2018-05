Disturba i clienti in spiaggia e prende a calci l'auto della Polizia: marinaio nei guai

Dal caos sul lungomare al caos nell'auto della Polizia. I poliziotti della Questura di Ravenna hanno denunciato un 23enne ucraino per il reato di danneggiamento. Qualche sera fa una volante è intervenuta a Marina di Ravenna, dove era stata segnalata una persona che disturbava i passanti nello stradello retrostante gli stabilimenti balneari. Sul posto i poliziotti hanno trovato un ragazzo, secondo gli agenti visibilmente agitato e alterato per l’assunzione di bevande alcooliche, che poco prima sarebbe stato allontanato da uno stabilimento balneare perché disturbava i clienti presenti.

A nulla sarebbero valsi i tentativi di ricondurlo alla calma, anzi: il 23enne, invitato a salire sull’auto di servizio, avrebbe iniziato a prenderne a calci gli sportelli, danneggiando così il veicolo. Immobilizzato e condotto in Questura il giovane, risultato un marinaio ucraino imbarcato su una nave attualmente in rada al porto San Vitale, è stato denunciato per il reato di danneggiamento aggravato, oltre a rimediare una contestazione amministrativa per lo stato di ubriachezza. Al termine degli atti di legge il marittimo è stato ricondotto al Porto San Vitale per essere reimbarcato. L’armatore si è fatto carico di risarcire la Questura per il danno subito dal veicolo di servizio.