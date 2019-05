Disturba i pendolari, investe una donna e in una rissa tenta di mordere i poliziotti: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 22enne ghanese per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio di martedì una Volante del Commissariato di Faenza ha effettuato un controllo nei pressi del Parco Mita per sedare un diverbio tra due uomini. Riportata la situazione alla normalità, i poliziotti hanno invitato i due a esibire i propri documenti di identità, ma uno di loro ha tentato di sottrarsi al controllo. Quest’ultimo, infatti, avrebbe reagito nei confronti degli agenti cercando di morderli e di colpirli con calci e pugni.

Una volta bloccato, lo straniero è stato identificato per il 22enne ghanese, già noto alle forze dell’ordine, ed è stato arrestato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un cutter con lama della lunghezza di 6 centimetri. Dagli accertamenti effettuati, poi, il 22enne è risultato gravato da precedenti di polizia e titolare di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, scaduto di validità nel mese di novembre scorso. Inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di una lettera di prenotazione per regolarizzare la propria posizione presso l’Ufficio Rifugiati della Questura di Milano, che è stata sequestrata perché ritenuta falsa.

L'uomo era stato arrestato dai poliziotti anche il 20 aprile scorso mentre si trovava su di un treno in fermata nella stazione ferroviaria faentina. In quell'occasione, l’intervento della Polizia era stato richiesto poiché il giovane, oltre a disturbare i passeggeri, era stato sorpreso privo del titolo di viaggio. Anche in quella circostanza l’uomo sin da subito si era opposto con violenza agli agenti intervenuti. Ne era nata una dura colluttazione durante la quale i due poliziotti erano stati feriti, di cui uno in modo grave, avendo subito delle lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Per quei fatti, all’udienza che si è svolta presso il Tribunale di Ravenna il 26 aprile il 22enne è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e la pena è stata sospesa.

Nella stessa giornata nella quale l’uomo è stato rimesso in libertà, è stato denunciato dalla Polizia Municipale di Faenza perché, in sella a una bicicletta, avrebbe investito una donna che stava camminando. La vittima, che a causa della collisione è rovinata a terra ferendosi, è stata trasportata in ospedale, dove si trova ancora ricoverata in serie condizioni di salute. All'udienza di convalida per i fatti di martedì, che si svolta giovedì mattina presso il Tribunale di Ravenna, sono stati concessi i termini a difesa e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna, in attesa del processo previsto per il 22 maggio prossimo.