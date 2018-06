Vendeva vestiti da due anni, ma per il Fisco non esisteva: maxi evasione da 350mila euro

Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno concluso un’attività di polizia economico-finanziaria che ha consentito di individuare una ditta individuale di Faenza, gestita da un cittadino cinese, operante nel settore del confezionamento di abiti, che avrebbe evaso imposte per oltre 350mila euro, rimanendo completamente sconosciuta al Fisco.

Il titolare della ditta, infatti, non avrebbe mai presentato le dichiarazioni fiscali obbligatorie, ma non solo: non sarebbe stato nemmeno in grado di esibire ai Finanzieri la documentazione contabile inerente l’attività d’impresa. In sintesi, l'uomo avrebbe operato per un biennio in totale evasione fiscale, senza versare un solo euro all’Erario. Al termine delle attività ispettive, le Fiamme Gialle faentine hanno constatato che l’imprenditore cinese, tra il 2013 e il 2015, aveva così occultato circa 800mila euro di base imponibile, evitando di versare circa 354mila euro di imposte. Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per i reati di omessa dichiarazione e di occultamento e distruzione di documenti contabili.

Sulla base delle evidenze raccolte il Gip del Tribunale di Ravenna, accogliendo la richiesta formulata dall’Autorità giudiziaria inquirente, sostituto procuratore Monica Gargiulo, ha emesso nei confronti dell’indagato un decreto di sequestro preventivo, che ha consentito alla Guardia di Finanza di sottoporre a sequestro, a tutela del credito erariale, le somme depositate sui conti correnti bancari del titolare della ditta. Questa operazione di polizia economico-finanziaria sottolinea, ancora una volta, il costante e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle ravennati nella lotta alle forme più gravi di evasione fiscale, per il recupero di risorse da destinare alla realizzazione di servizi pubblici migliori e per la tutela della legalità e della leale concorrenza tra gli operatori commerciali onesti e rispettosi delle regole.