Divieti di sosta, arrivano le telecamere: strade e piazze controllate a gennaio

Nel mese di gennaio i controlli delle soste delle automobili realizzati attraverso le telecamere saranno eseguiti in diverse strade e piazze: piazza Caduti per la Libertà, via Marconi, via Marani, viale Randi, via Ravegnana, via Don Minzoni, via Sant'Alberto, via Mangagnina, via Morganti, via Gorizia, via Secondo Bini, via Piave, via Circonvallazione al Molino, via Massimo d'Azeglio e piazza Duomo.