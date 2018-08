"Acqua non idonea": scatta un nuovo divieto di balneazione, l'ordinanza del sindaco

Nuovo divieto di balneazione, questa volta però non nel ravennate: da mercoledì 1 agosto è infatti entrato in vigore il divieto in un tratto tra le spiagge di Cervia e Milano Marittima, dal porto canale fino a 100 metri verso nord e a 50 metri verso sud. Il responsabile Arpae della sezione provinciale di Ravenna, Luigi Vicari, spiega che i livelli di batteri del tipo Escherichia coli emersi dall'ultimo campionamento (effettuato lunedi) risultano superiori al limite di legge. Potrebbe, secondo Arpae, anche trattarsi di uno sversamento accidentale causato da un'imbarcazione. È già stato effettuato il campionamento volto a verificare il rientro nei limiti di legge del parametro batteriologico risultato non conforme. Il Comune di Cervia nel frattempo ha emesso un'ordinanza di divieto temporaneo.