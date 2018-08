Divieto di baleazione revocato: si può tornare a fare il bagno

Già da giovedì le analisi facevano presagire a un esito positivo delle stesse: venerdì mattina, dopo 48 ore come prevede la norma, sono arrivate le analisi che confermano la piena e sicura balneabilità delle acque nei tratti di mare a sud e nord del porto canale tra Cervia e Milano Marittima, dove era stato emesso nei giorni scorsi il divieto di balneazione, in via precauzionale, a seguito delle analisi fatte da Arpa ed Ausl a massima tutela dei bagnanti. Nulla avevano a che fare con le alghe, ma con ogni probabilità si è trattato di un versamento accidentale nella zona portuale.

Le acque della costa cervese, infatti, sono qualificate come eccellenti da molti anni, in termini di sicurezza della balneazione. E’ in via di risoluzione, partendo dai lidi sud, anche la problematica puramente estetica delle alghe naturali nei primi metri di mare. Oltre alla quotidiana raccolta, grazie al moto ondoso in leggero aumento, si dovrebbe gradualmente risolvere la situazione delle alghe.

LE NOTIZIE DI OGGI