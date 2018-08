Divieto di campeggio in spiaggia: già stanati sette trasgressori

L’ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna (articolo 4 lettera f) vieta il campeggio in spiaggia. Da inizio stagione la Polizia Municipale di Ravenna ha accertato sette violazioni per campeggio abusivo in spiaggia: quattro a Lido Adriano, una a Lido di Dante, una a Casalborsetti e una a Lido di Classe. La sanzione è pari a 200 euro entro 60 giorni (pagamento in misura ridotta) secondo l’articolo 1164 del codice della navigazione.