Divieto di transito e sosta nella strada per lavori edili

Giovedì 6 dicembre un tratto di via Vittori, a Faenza, sarà chiuso al traffico per lavori edili. Il divieto di transito e sosta sarà in vigore dalle ore 8.00 alle 14.00 di giovedì prossimo in un tratto di poco meno di 100 metri, all’altezza del civico 74 di via Vittori. Segnaletica informativa della chiusura della strada è stata installata in via Galvani, all’intersezione con via Vittori, e anche in viale Risorgimento.

