Dopo il crollo chiude la Ravegnana: modifiche anche sulla provinciale 'Montone Abbandonato'

È stato istituito, in via provvisoria, il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate sulla strada provinciale 68 "Montone Abbandonato", dall'incrocio con la provinciale 99 Viazza di Villanova all'incrocio con la provinciale 45 "Godo San Marco" fino alla riapertura al traffico della statale 67 "Tosco Romagnola - Ravegnana", chiusa al traffico dopo il crollo della chiusa di San Bartolo in cui un tecnico della protezione civile ha perso la vita.

Sono esclusi dal divieto i residenti lungo lo stesso tratto della provinciale i mezzi di soccorso, di emergenza, i mezzi del trasporto pubblico locale e scolastico, oltre ai mezzi autorizzati. I percorsi alternativi sono stati individuati nelle provinciali 45 "Godo e San Marco", 253 R "San Vitale" e statale 16 "Adriatica". I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Lo speciale