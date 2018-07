Gru in via Paolo Costa: una domenica con divieto di transito

Dalle 6 alle 22 di domenica via Paolo Costa sarà chiusa al transito di tutti i veicoli, eccetto residenti e autorizzati. Lungo tutta la strada sarà in vigore anche il divieto di sosta con zona rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli. Lo prevede un’ordinanza del servizio mobilità e viabilità del Comune, per consentire di occupare con una gru una porzione della via, tra i civici 20 e 43, ad un’impresa edile che ne ha necessità. Si è scelta una domenica per cercare di creare meno rallentamenti possibile alla circolazione. Chi deve raggiungere via Ponte Marino potrà seguire il percorso via Ghiselli, via Girolamo Rossi direzione via Ponte Marino, via Ponte Marino. Le deviazioni saranno indicate da apposita segnaletica e agli incroci saranno presenti anche dei movieri.



