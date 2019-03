E' un ravennate il miglior dj resident d'Italia: "Dedico la vittoria a mio padre"

Il dj ravennate ce l'ha fatta: è lui il vincitore dei 'Dance music awards 2018', premio nazionale dedicato alla musica dance. Alessandro Bruno, in arte 'Dj Mitch B', era stato infatti selezionato nella categoria 'Miglior resident dj' insieme ad altri nove disc jockey. E così il 36enne si è conquistato la vittoria: "Il codice che mi avevano assegnato era il 238, come la sigla del furgone che aveva il mio povero babbo (segni del destino…?), al quale in primis dedico questa vittoria - spiega Alessandro - I miei migliori complimenti a Emiliano Milano e a Michele Dm Italia Betuzzi che anno dopo anno fanno di questa competizione un premio sempre più ambito, e quest’anno soprattutto l’asticella si era alzata parecchio. Questi eventi fanno sempre piacere, ci si incontra con tutti i maggiori esponenti del mondo della notte e sono sincero, io credo ancora nel clubbing… e quest’anno lo farò con un premio in mano".

Il disc-jokey ravennate, in attività dal 1998, è di casa al Giradischi di Faenza, così come al Pineta e alla Villa Papeete di Milano Marittima e al Donna Rosa, al Figo e al Fellini di Ravenna, ma ha suonato anche all'estero come all’Hollywood Vip Room, a Ibiza al Bali Beach Club e in Olanda durante l’Amsterdam Dance Event al Players e al Live. Il 36enne nel 2014 si è aggiudicato il terzo posto come miglior 'mash up' ai Dance music awards, mentre è risultato vincitore del remix contest di Radio Deejay e del world remix contest di Beatport, oltre ad aver suonato nei party di Ducati, L'Orèal e Jean Louis David.

Il Dance music awards è una premiazione indipendente nata per individuare e valorizzare senza distinzione tutti coloro che operano nei vari ambiti del mondo musicale e specificatamente nel settore dance. Il premio si propone di sostenere e diffondere con prestigio il nome e la professionalità di quanti riescono a raggiungere per acclamazione attraverso un voto popolare la maggior affermazione.