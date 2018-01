Docenti in piazza contro il rischio licenziamento: "Non possono essere 'cestinati'"

Si svolgerà sabato 3 febbraio, in piazza del Popolo, la manifestazione organizzata dal comitato diplomati magistrali di Ravenna per chiedere una soluzione riguardo il possibile licenziamento di circa 600 docenti estromessi dalle graduatorie a esaurimento. "Questa esclusione limita molto la concreta possibilità di continuare il loro lavoro, che per molti dura in condizione precaria da parecchi anni - commenta Stefano Gardini annunciando la partecipazione del Popolo della Famiglia alla manifestazione - Deve essere trovata una soluzione per queste persone che perderebbero lo loro fonte di reddito; non fosse altro per la riconoscenza che lo Stato deve loro per aver permesso il funzionamento della scuola in tutti questi anni. Oggi non possono essere ‘cestinati’ come incapaci e inutili: si tratta di insegnanti che hanno per la maggior parte lunghi curriculum di servizio svolto con professionalità e competenza, a cui la scuola non può e non deve rinunciare. Inoltre per molti di loro sarebbe applicabile l’orientamento Ue per cui i lavoratori del settore pubblico non possono essere tenuti in condizioni di precariato per oltre 36 mesi. Per queste ragioni il Popolo della Famiglia ritiene di dovere essere al loro fianco nella ricerca e richiesta di un intervento legislativo che risolva questa intricata e triste vicenda, che deriva anche da una gestione degli insegnanti a dir poco spregiudicata fatta dal Ministero negli anni scorsi".