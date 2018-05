Una giornata in ricordo di Simone Rispoli, l'ex calciatore del Ravenna morto a febbraio

“Dopo tutto quello che ci hai regalato, soprattutto gol ed emozioni, non potevamo dimenticarti così facilmente e quindi, i tuoi amici, il Sant'Alberto, la squadra della tua città: il Ravenna Football Club e noi, i tuoi Ultras vogliamo regalarti una serata in tuo onore”. Questo il ricordo degli amici e degli ex compagni di squadra di Simone Rispoli, l’ex calciatore del Ravenna morto suicida a 38 anni nel febbraio scorso nel parco Mendez di via Ravegnana.

Sabato 19 Maggio dalle ore 18 si terrà il primo trofeo per Simone Rispoli. Un'occasione importante in cui scenderanno in campo al Benelli quattro rappresentative tra cui gli amici ed ex compagni di Simone, il Sant'Alberto, il Ravenna Football Club e noi Ultras Ravenna 1994. Il ritrovo per tutti è fissato alle 17 all'esterno della tribuna Corvetta. Ingresso ad offerta libera. Per tutta la serata attivo chiosco con piadina e salsiccia e birra a volontà. Tutto il ricavato della serata sarà devoluto alla famiglia di Simone.