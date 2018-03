Domenica l’assegnazione del cane guida a un non vedente grazie al calendario del cane Lola

Domenica in piazza Kennedy, si terrà la cerimonia di assegnazione di un cane guida, addestrato dal servizio cani guida dei Lions, a una persona non vedente grazie ai fondi raccolti con il calendario Lola, la cockerina motociclista che ha consentito di realizzare, durante la sua carriera da motociclista, tante opere e attività benefiche. All’evento parteciperà l’assessore alle Attività produttive, Massimo Cameliani.

La raccolta fondi è stata realizzata dal Lions club Ravenna Host con il sostegno del Bikers Lions club, da altri club Lions, con la collaborazione del Comune e di tanti generosi sponsor e amici di Lola. Il programma dell’evento prevede il ritrovo alle 11.30 con il saluto delle autorità, l’assegnazione del cane guida e la dimostrazione del metodo di addestramento dei cani guida per non vedenti. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nel Palazzo Rasponi.

A seguito della cerimonia inizierà per l’assegnatario un percorso di affiancamento che si svolgerà a Limbiate, in provincia di Milano, nel Centro del Servizio cani guida Lions onlus, al termine del quale sarà pronto per gestire al meglio il nuovo amico a quattro zampe. L’evento è compreso tra gli appuntamenti di “Assaggi di Primavera”, la manifestazione promossa dalla CNA con il patrocinio del Comune, che si svolgerà sabato 24 e domenica 25 prossimi tra piazza Kennedy e Palazzo Rasponi.