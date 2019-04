Domenica ponte mobile alzato per il passaggio della Madonna Greca

Su richiesta della parrocchia di Santa Maria in Porto e in accordo con l’autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto, il servizio mobilità e viabilità del Comune ha istituito per domenica dalle 16 alle 16.30 e dalle 17 alle 17.30 il divieto di transito per tutti i veicoli e pedoni in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, per consentire il passaggio della processione della Madonna Greca patrona di Ravenna effettuata con imbarcazioni.