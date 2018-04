Domenica ponte mobile aperto per il passaggio della Madonna Greca

Su richiesta della parrocchia di Santa Maria in Porto e in accordo con l’Autorità di sistema portuale e la Capitaneria di porto, il servizio mobilità e viabilità del Comune ha istituito per domenica dalle 16 alle 16.30 e dalle 17 alle 17.30 il divieto di transito in via Attilio Monti, limitatamente al tratto in corrispondenza del ponte mobile, per consentire il passaggio della processione di natanti con la Madonna Greca patrona di Ravenna.

