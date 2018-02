Domus, Tamo, Cripta Rasponi e Giardini pensili: nuovi orari d'apertura

A causa dell'allerta meteo arancione per neve, giovedì 1 e venerdì 2 marzo i siti gestiti da RavennAntica in centro storico resteranno chiusi al pubblico. I nuovi orari di apertura entreranno in vigore da sabato 3 marzo e saranno i seguenti: Domus dei Tappeti di Pietra e Cripta Rasponi - Giardini pensili tutti i giorni 10 - 18.30, Museo Tamo dal lunedì al venerdì 10 - 18.30, sabato e domenica chiuso.