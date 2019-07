Comunità in lutto per la morte di don Felice, parroco di Voltana da 24 anni

La comunità di Voltana è in lutto per la scomparsa di don Felice Marchi, parroco di Voltana e di Chiesanuova da ben 24 anni. Il sacerdote, che da qualche giorno aveva iniziato a manifestare problemi di salute, si è spento a 83 anni mercoledì mattina e la notizia si è diffusa velocemente nella piccola frazione. Don Felice, ordinato sacerdote il 29 giugno 1963, nel 1995 era subentrato a don Pier Ugo Poggi (rimasto in carica per oltre 40 anni) nella parrocchia di Voltana. Prestava anche assistenza religiosa alla Residenza per anziani di Lugo.

Anche la Corale Henry Dunant, coro polifonico della parrocchia di San Gabriele di Lugo, si unisce ai tanti messaggi di condoglianze apparsi sui social: "Ci ha ospitato con gioia più volte nell'animazione della Messa delle 11.00 e ci invitò a tenere il concerto Mater Dei nel 2013. Riposi in pace".