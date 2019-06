Dona i vecchi mobili e vinci i biglietti per il concerto di Ben Harper

Hera porta al concerto di Ben Harper, in programma il 9 luglio nell’ambito di Ravenna Festival, grazie alla nuova Area del Riuso, inaugurata recentemente presso la stazione ecologica (centro di raccolta) Ravenna Nord di via Albe Steiner, alle Bassette. L’iniziativa, valida fino al 29 giugno, è rivolta a tutte le utenze domestiche residenti nella provincia di Ravenna che porteranno alla nuova infrastruttura di Hera beni riutilizzabili quali mobili, elettrodomestici e apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, piccoli arredi, ecc.

Le prime 20 utenze che avranno conferito il maggior quantitativo di oggetti (in termini di peso) si aggiudicheranno 2 biglietti per il concerto del 9 luglio 2019, nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo Hera e il Ravenna Festival. Entro il 4 luglio sul sito di Hera sarà pubblicata la graduatoria con i codici clienti dei vincitori.