"Dona spesa", una raccolta alimentare solidale per aiutare le persone in difficoltà

Sabato 13 ottobre la comunità cervese potrà dimostrare – ancora una volta – la propria generosità e sensibilità verso azioni sociali rivolte al contrasto alla povertà. Infatti, Coop Alleanza 3.0 metterà a disposizione, nei due punti venditi cervesi (viale Roma e via Mazzotti Carli), uno spazio dedicato alla raccolta di prodotti destinati a due importanti servizi comunitari: “Mensa Amica” e “Emporio Solidale”. Sabato, dalle 9 alle 18, trenta volontari (beneficiari e volontari dei servizi, volontari del welfare dell`aggancio, amici del gruppo facebook "Sei di Cervia se…" e altri cittadini resisi disponibili) riceveranno con piacere i doni dei clienti. Le priorità attuali riguardano: pasta, legumi, pannolini e prodotti per la casa-igiene personale.

Le persone che si rivolgono a “Mensa Amica” si trovano in un periodo di difficoltà per svariate cause: perdita del lavoro, problemi di salute, separazioni, solitudine, ecc. Una fetta di popolazione che a volte rischia di essere emarginata dalla nostra società e che non sempre da sola riesce a ripartire. L’obiettivo è quello di contribuire a migliorare la loro qualità della vita aiutandole a ripartire, a “rimettersi in moto”. Ogni giorno, nei locali del dopolavoro ferroviario di Cervia, vengono offerti una serie di aiuti completamente gratuiti: il pasto caldo a pranzo, la sportina per la cena, il servizio docce, la possibilità di utilizzare la lavatrice e la distribuzione di vestiti. Annualmente parliamo di oltre 14mila pasti e sportine, piu`di 4mila docce e oltre mille lavatrici.

Obiettivo simile – in termini di sostegno e riattivazione – anche all'Emporio Solidale, collocato nella zona artigianale-industriale di Montaletto. All'interno del market soldiale, le persone accreditate possono fare settimanalmente la spesa gratuitamente, scegliendo direttamente i prodotti e offrendo in cambio un aiuto nella gestione dello stesso servizio. Dal momento dell`apertura (marzo 2016), l'Emporio ha sostenuto 111 famiglie cervesi.