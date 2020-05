Donate 500 mascherine all'associazone che porta cibo agli indigenti

Una mascherina che possa aiutare chi ne ha bisogno. E’ con questo spirito che martedì mattina la società sportiva Mernap Faenza, disputante il campionato di Serie D di calcio a 5, ha donato 500 mascherine protettive ai volontari dell’associazione La Piccola Betlemme, impegnata nel sociale per fornire un pasto caldo a chi non se lo può permettere.

“Siamo consapevoli del ruolo che le società sportive hanno sul territorio - afferma Filippo Merenda, presidente della squadra faentina - e per questo motivo ci è sembrato giusto in un momento così difficile dare il nostro piccolo contributo ai volontari della Piccola Betlemme, un’associazione che aiuta chi, anche a causa della crisi, non può permettersi di mettere qualcosa sulla tavola. Un piccolo gesto che può diventare grande se ciascuno da il proprio contributo. Qui non ci sono bandiere o colori, ma una realtà che si muove per non lasciare indietro nessuno, e noi siamo sensibili a questo genere di temi perché ci sta a cuore la nostra città e perchè lo sport, in particolare quello di squadra, si basa sulla solidarietà”.