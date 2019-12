Donate 950 borracce in acciaio inox agli studenti cervesi

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato i rappresentanti del Gruppo Tecnocasa di Cervia che ha donato 950 borracce ai ragazzi delle scuole cervesi. Oltre ai titolari delle agenzie del Gruppo Tecnocasa di Cervia, Pinarella e Lido di Savio Lorenzo Rinaldi, Riccardo Riciputi, Mattia Bacchi, Francesco Baldisserri, erano presenti anche l’assessore alla scuola Michela Brunelli e la Dirigente scolastica dell’IC1 Raffaela Andolfi.

La donazione alle scuole di borracce in acciaio inox si inserisce nel contesto ambientale volto a sensibilizzare al minore uso della plastica e delle bottigliette in plastica che sono fra le principali cause di inquinamento. Le borracce in acciaio inox sono di lunga durata, sane e sicure e possono essere usate sempre, per lo sport, la scuola, le gite scolastiche. Nei prossimi giorni inizierà la distribuzione nelle scuole di Cervia cura di Tecnocasa.