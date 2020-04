Il Coronavirus strappa alla vita una oss dell'ospedale: lo sconforto dei colleghi

C'è anche una dipendente dell'ospedale di Faenza tra le nuove vittime del Coronavirus. Si tratta di Donatella Brandi, 64 anni, operatrice socio-sanitaria al nosocomio 'Degli Infermi' della città manfreda. "Con profondo dolore abbiamo appreso della scomparsa di Donatella - la ricordano dalla direzione aziendale dell'Ausl Romagna - Nonostante gli sforzi dei medici, che erano anche suoi compagni di lavoro, non ce l’ha fatta. E’ la prima della nostra “famiglia” che perde la vita a causa di questo virus e la notizia, non lo nascondiamo, ci getta nello sconforto. Il nostro pensiero va ai famigliari di Donatella, ai quali ci uniamo con le nostre preghiere, e ai colleghi di lavoro cui vogliamo esprimere la consapevolezza dello straordinario impegno che stanno mettendo in campo per curare e prendersi cura dei malati, e l’assicurazione che questa direzione continuerà a lavorare affinchè si possa operare nelle condizioni di massima sicurezza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna era residente a Fognano, frazione di Brisighella: "Anche Brisighella purtroppo piange la sua prima vittima del Covid-19 - il cordoglio dell'amministrazione comunale - Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici insieme a tutta la comunità brisighellese".