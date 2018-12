Donati due trapani 'salva-vita' alla pediatria dell'ospedale

Venerdì alcuni componenti dell’Enduro Team Ravenna (“Gli artigli del leone”) di Ravenna e del Gruppo Alpini di Bergamo (sezione Gorle), rappresentati dal pluricampione mondiale di Enduro Gio Sala, hanno donato all’Unità operativa di Pediatria dell'ospedale di Ravenna due speciali trapani per accesso intraosseo, da destinare alla Unità operativa di Terapia intensiva neonatale di Ravenna e a quella di Pediatria di Faenza.

Si conferma così la sensibilità dell’Enduro Team di Ravenna verso i piccoli degenti di Pediatria, sensibilità dimostrata già da alcuni anni attraverso gesti concreti, oltre ad aver introdotto il volpino Spread come pioniere della pet therapy in reparto. Il trapano donato consente l’accesso vascolare intraosseo in modo immediato, sicuro e controllato; l’accesso intraosseo permette a fluidi e farmaci somministrati di raggiungere il sistema vascolare in pochi secondi in casi di urgenza. Si tratta alcune volte di un presidio salva-vita. Il personale medico e infermieristico ha ringraziato per la generosità dimostrata, sia a nome del personale della Pediatria, sia a nome della Direzione Sanitaria.

Gallery