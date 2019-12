Donati panettoni e calendari dell'avvento alla Pediatria dell'ospedale

“Leo club Ravenna” ancora vicino alla Pediatria dell’Ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. Nei giorni scorsi sono stati distribuiti ai piccoli ricoverati e al personale medico e infermieristico numerosi calendari dell’avvento, panettoni e pandori. La bella iniziativa è avvenuta alla presenza del Direttore della Pediatria Federico Marchetti, del responsabile della Terapia Intensiva Neonatale Giancarlo Piccinini e di altro personale sanitario.

Per il “Leo club” Ravenna erano presenti il presidente Alessandro Giardini, il vicepresidente Thomas Alexander Casadio Malagola e il cerimoniere Massimiliano Scaioli. Per il Lions club “Dante Alighieri” era presente Maria la Mela. Il dottor Marchetti, a nome di tutto il Reparto, ha calorosamente ringraziato il presidente e tutti i soci del “Leo Club Ravenna” per la generosità dimostrata, sia a nome del personale della Pediatria, sia a nome della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Ravenna.