Donati tablet e uova di Pasqua agli anziani nelle case di riposo

L’Asp dei Comuni della Bassa Romagna ha ricevuto in dono dal Rotary Club di Lugo sei tablet per potenziare il servizio di videochiamate attraverso il quale gli ospiti delle strutture gestite dall’Asp possono essere contattati dai familiari. Il servizio, attivo tramite Whatsapp dietro prenotazione e con l’ausilio degli operatori, resterà in funzione fino alla fine delle limitazioni alle visite a causa dell’emergenza Covid- 19.

Nel ringraziare il presidente del Rotary di Lugo Francesco Dapporto, l’amministratore unico dell’Asp Pierluigi Ravagli ha sottolineato che "la possibilità per gli anziani di vedere oltre che parlare con i loro familiari, come potrebbe avvenire con un normale collegamento telefonico, consente di mantenere quel contatto diretto tanto importante in questo particolare periodo nel quale gli ospiti sono particolarmente preoccupati per la salute dei propri cari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La scorsa settimana, inoltre, un’altra donazione ha allietato le festività degli ospiti delle strutture Asp, che hanno ricevuto dal Conad di Bagnacavallo 220 uova di Pasqua destinate alle case residenze di Bagnacavallo e Lugo e dalla Protezione Civile della Bassa Romagna 130 uova di Pasqua da distribuire in tutte le strutture Asp. Gli anziani hanno gradito moltissimo le uova e le loro sorprese che hanno reso più allegra questa Pasqua così particolare e a Conad e Protezione Civile è andato il sentito ringraziamento dell’Asp.