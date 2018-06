Donato un defibrillatore alla casa per anziani: ecco come utilizzarlo

La Casa Residenza Anziani “Zalambani” di Sant’Alberto ha in programma per martedì 26 giugno, alle 21, un evento finalizzato a illustrare il corretto utilizzo del defibrillatore automatico in caso di emergenza cardiaca. “Questo evento è stato pensato in seguito alla donazione, a opera di Luigi Campori, di un Defibrillatore per la nostra comunità territoriale - spiega Nicoletta Vitali, Coordinatrice Responsabile della Struttura - Campori ha donato la strumentazione alla Pro Loco di Sant'Alberto, in memoria di suo figlio Marco, con l’idea di farla collocare in un luogo permanentemente accessibile. È stato così scelto il Centro Multiservizi per Anziani “Zalambani” perché, oltre a essere molto noto sul territorio, è ovviamente presidiato 24 ore su 24”. Lo stesso Luigi Campori, infermiere, illustrerà l’iniziativa e l’apparecchiatura e mostrerà a tutti i partecipanti come utilizzare in maniera corretta un defibrillatore in caso di emergenza cardiaca. “Il nostro personale è già stato formato, ma l’iniziativa sarà un’utile occasione di ripasso e confronto con chi non ha familiarità con la strumentazione - conclude Vitali - Invitiamo tutti gli interessati a partecipare e ringraziamo di cuore Luigi Campori per questo atto di generosità”.