Donazione di piccoli elettromestici per l'associazione Letizia

Qualche giorno fa presso il Ristorante "La Macina - Associazione Letizia Onlus" in via Faentina 284, l'Associazione "ClassE20" ha donato materiali e apparecchiature per l'attività di ristorazione della Onlus. Come ogni anno l'Associazione Culturale con la collaborazione dell'associazioni "Classe Archeologia e Cultura" e "Genitori Scuole di Classe", del Comitato Cittadino di Classe e del Museo Classis Ravenna ha organizzato "La Casa di Babbo Natale e i Mercatini" una giornata per famiglie i cui incassi vengono devoluti sempre in beneficenza. Quest'anno si è scelto di utilizzare l'incasso per acquistare piatti e piccoli elettrodomestici da donare al "Ristorante La Macina" gestito dall'Associazione Letizia Onlus che da anni opera nell’ambito delle disabilità minorili e non, attraverso una collaborazione attiva con i ragazzi. La donazione è un piccolo aiuto affinché in questa oasi felice si possa continuare questo straordinario progetto perché, come si legge sul sito della Onlus "la disabilità è una questione di percezione. Se puoi fare anche una sola cosa bene, sei necessario a qualcuno."