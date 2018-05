Aggredita da due cani vaganti mentre porta a spasso la cagnolina

Sono stati recuperati dalla Polizia Municipale di Ravenna i due cani che mercoledì mattina sono stati avvistati circolare liberi in alcune zone di Ravenna, spaventando i passanti fino ad aggredire una donna. La Municipale, infatti, è intervenuta nell'abitazione di una 55enne che ha riferito di essere stata aggredita da due cani vaganti, intorno alle 7.30, tra via Cassino e via Montanari, in zona stadio. La donna ha raccontato agli agenti di aver portato a spasso come tutte le mattine la sua cagnolina quando, giunta all'incrocio tra le due vie, avrebbe notato due cani di grossa taglia aggirarsi liberi per la strada. La 55enne, spaventata, è riuscita a prendere in braccio la cagnolina poco prima che i due cani le si scagliassero contro, senza però mordere nè la donna nè la cagnolina. Alcuni passanti, notando la scena, hanno aiutato la donna che si è poi rifugiata in un bar vicino, mentre i due cani si sono allontanati. La signora, nell'aggressione, avrebbe riportato alcuni graffi su una mano, mentre la cagnolina lamenta un dolore a una zampa posteriore. La Municipale ha poi rintracciato il proprietario dei due cani American Staffordshire Terrier (razza simile al Pitbull) che ha spiegato di avere un problema con la chiusura del cancello, dal quale sarebbero scappati i due cani: per lui è scattata una multa di 300 euro. L'ultima segnalazione di un caso simile risale a tre mesi fa, quando un pitbull vagante aggredì una piccola chihuahua.