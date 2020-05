Donna "molesta" in un bar, ma quando la Polizia arriva lei è in balìa delle onde del mare: salvata

Alcuni agenti di Polizia hanno salvato una donna dalle onde del mare mosso. I fatti risalgono alle due circa della scorsa notte, quando una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna è intervenuta presso un bar di Marina di Ravenna, per la segnalazione di una donna, che da diverse decine di minuti stava arrecando disturbo agli avventori, che si era allontanata prima dell’arrivo degli agenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pochi istanti dopo, all’interno del parcheggio della Diga Sud, i poliziotti della Volante hanno individuato nel tratto di mare adiacente la diga foranea, in quel momento molto agitato, una persona in balia delle onde. Prontamente uno degli agenti si è gettati in mare riuscendo a raggiungere la donna e ad afferrarla, portandola in salvo sulla riva della spiaggia. La donna è stata accompagnata in ospedale per essere curata: successivamente è stata dimessa.