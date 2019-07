Tragedia in mare: donna muore davanti agli occhi dei bagnanti

Tragico episodio martedì mattina a Casal Borsetti. Intorno alle 8.40 in spiaggia, tra il bagno Adriatico e il bagno Oasi, alcuni bagnanti hanno notato il corpo di una donna galleggiare in acqua, dove ancora si toccava il fondale. La donna è stata trasportata a riva e gli stessi bagnanti si sono accorti che non respirava. Così è partita la chiamata ai soccorsi del 118, giunti sul posto con ambulanza e auto medica, che hanno tentato di rianimare la donna, ma non c'è stato nulla da fare. Si tratta di una 56enne di Cotignola, che martedì si trovava in spiaggia insieme al padre. Tra le possibili cause quella di un malore improvviso. Sul posto i Carabinieri di Marina Romea aiutati dagli agenti della Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani