Si affacciano e vedono il corpo senza vita di una donna: tragico ritrovamento in via Dradi

Ci sono ancora alcune cose poco chiare sulla morte di una signora di 50 anni che è stata rinvenuta cadavere nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 13.30, nell'area antistante diversi condomini in via Dradi, a Ravenna. A quanto sembra alcuni condomini, dopo aver sentito un tonfo, si sono affacciati alla finestra scorgendo a terra il corpo immobile di una persona.

I residenti si sono così diretti al pian terreno dove hanno trovato la donna, classe 1968, che non dava segni di vita. Hanno chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul posto con un'ambulanza e l'auto con il medico a bordo: dopo numerosi tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della signora.

Come detto, i risvolti della vicenda non sono ancora chiari. A quanto sembra la 50enne sarebbe arrivata sul posto in auto e successivamente sarebbe caduta da un terrazzo del condominio, dove però non è residente. La dinamica è ancora comunque tutta da verificare. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. Presente anche il medico legale per una prima sommaria ispezione cadaverica: è stato inoltre avvisato il Pubblico Ministero, la dottoressa Gargiulo. Probabilmente domani si deciderà se procedere con l'autopsia.