Una donna completamente nuda di fronte alla stazione: la foto fa il giro dei social

Sta facendo il giro dei social network, rilanciata da mezza Ravenna, la foto di una donna nuda scattata lunedì mattina in piazzale Farini, di fronte alle fermate degli autobus. I commenti alla foto - che mostra una donna completamente nuda, con i vestiti a terra, con indosso solo gli stivali neri - sono, in alcuni casi, molto forti: si tratterebbe in realtà di una persona affetta da problemi mentali, già conosciuta al centro di salute mentale dell'Ausl ravennate, che è stata immediatamente soccorsa.