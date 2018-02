Si allontana da casa dopo un litigio e scompare: giornata di panico a lieto fine

Si è allontanata di casa dopo un brusco litiglio e ha lasciato tutta la famiglia col fiato sospeso per 24 ore. Domenica mattina, intorno alle 11, una 45enne di Cervia si è allontanata dalla sua abitazione dopo aver avuto una lite molto animata con il marito. Nel pomeriggio i parenti della donna, preoccupati dal fatto che la stessa non rispondesse al telefono, hanno presentato denuncia di allontanamento ai Carabinieri della località balneare.

Lunedì mattina sono state avviate le ricerche da parte di Vigili del Fuoco di Cervia, il gruppo cinofilo lughese delle Aquile, la Polizia municipale di Cervia, la Protezione civile e la Capitaneria di Porto, dato che la 45enne era stata avvistata in zona mare. Le forze dell'ordine hanno allestito un "campo base" operativo tra via De Amici e il lungomare Deleddda e hanno battuto a tappeto tutta la zona che va da Cervia fino a Tagliata. Nel pomeriggio, intorno alle 16, la donna è stata ritrovata a circa 100 metri dal campo base: la 45enne era in forte stato di ipotermia, sotto shock e molto provata dalla notte trascorsa fuori casa, così è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, dove si trova in osservazione.