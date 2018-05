Scomparsa nel nulla da due giorni: continuano senza sosta le ricerche di Rosa

Continuano senza sosta le ricerche di Rosa Bacchilega, una donna vedova di circa 70 anni scomparsa mercoledì pomeriggio da Ca' di Lugo, dopo essersi allontanata per una passeggiata pomeridiana senza aver più fatto ritorno a casa. Ad accorgersi della scomparsa della donna è stato il figlio, che giovedì mattina si è presentato dai Carabinieri di Lugo per presentarne denuncia. Immediatamente sono partite le procedure per le prime ricerche nella zona, mentre venerdì mattina è stato realizzato un campo base nel campo sportivo di Ca' di Lugo. Alle ricerche stanno partecipando anche la Municipale, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco con anche elicottero da Bologna, la Protezione civile con la squadra cinofila e i Sommozzatori di Ravenna. Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura di Ravenna, che ha come referente sul posto il Commissariato di Lugo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. L'ultima volta che è stata vista la donna, che godeva di ottima salute e non ha lasciato biglietti, indossava un paio di jeans, una maglietta bianca e un giubbotto catarifrangente. Il messaggio di ricerche è stato condiviso dal gruppo di Controllo di vicinato di Lugo, che invita chiunque l'abbia avvistata o disponga di notizie utili al suo ritrovamento a contattare le forze dell'ordine.