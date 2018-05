Donna scomparsa da mercoledì sera: l'appello sui social per ritrovarla

Sta circolando sui social l'appello che riguarda la scomparsa di Rosa Bacchilega, una donna vedova di poco meno di 70 anni di Ca' di Lugo che sarebbe uscita di casa per una passeggiata mercoledì pomeriggio, in un orario compreso tra le 15 e le 18 e indossando un giubbino catarifrangente, e che non avrebbe più fatto ritorno alla sua abitazione. Il messaggio di ricerche è stato condiviso dal gruppo di Controllo di vicinato di Lugo, che invita chiunque l'abbia avvistata o disponga di notizie utili al suo ritrovamento a contattare le forze dell'ordine.