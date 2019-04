Sequestra la ex e scappa con la sua auto: donna soccorsa sul ciglio della strada

I Carabinieri di Medicina hanno arrestato un 32enne di Faenza per sequestro di persona aggravato e violenza privata. Tutto è successo nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo l'una, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di un automobilista alla guida di un furgone che riferiva di aver soccorso una donna disperata che stava chiedendo aiuto in via San Carlo, nei pressi di Castel San Pietro Terme. Salita a bordo del furgone, la donna avrebbe incitato l’autista a raggiungere subito una stazione dei Carabinieri perché il suo ex fidanzato l’aveva costretta a percorrere con lui un tragitto in macchina.

Appresa la notizia, una pattuglia dei Carabinieri di Medicina che in quel momento si trovavano in zona per un controllo del territorio hanno raggiunto il furgone e si sono messi in contatto con il conducente e la donna. Questa, sotto shock, ha riferito che qualche ora prima era stata contattata dal suo ex, che le aveva chiesto di raggiungerlo a Faenza per parlare del loro rapporto. La donna si è quindi messa al volante raggiungendolo, facendolo salire sul lato passeggero della sua auto. Poco dopo, però, la donna si è resa conto di essere caduta in trappola perchè a discussione cessata il 32enne, invece di scendere e allontanarsi dall’auto, l'avrebbe costretta a mettere in moto e a partire in direzione di Medicina per “regolare vecchie questioni personali”. Temendo per la propria incolumità la donna, durante il tragitto, ha tentato di accostare l’auto e fuggire ma lui, dopo averle sottratto il telefonino, glielo avrebbe impedito tenendola per un braccio.

Dopo l’ennesimo tentativo, giunta sulla via San Carlo, la vittima è riuscita a scendere dall'auto e si è messa a chiedere aiuto agli automobilisti in transito. Uno di questi, alla guida di un furgone, si è fermato e l'ha fatta salire a bordo.A quel punto il 32enne, furioso, messosi al volante dell’auto della donna ha iniziato a seguire il furgone. Resosi conto che si stava dirigendo verso la caserma dei Carabinieri di Castel San Pietro Terme, però, ha fatto inversione di marcia ripartendo in direzione della stazione ferroviaria del luogo, dove ha parcheggiato l’auto della ex e tentato la fuga a bordo di un treno, prima di essere arrestato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna l’uomo, gravato da precedenti di polizia contro il patrimonio e la persona, è stato condotto in carcere.