Donna uccisa dal marito, l'appello dopo l'ennesimo femminicidio: "Rivolgetevi ai centri antiviolenza"

Le associazioni ravennati impegnate contro la violenza sulle donne intervengono sul tragico femminicidio di Glorie di Bagnacavallo, dove la 31enne Elisa Bravi è stata uccisa nella notte. Il marito, che ha confessato, è stato arrestato con l'accusa di omicidio.

"Non risulta che Elisa si fosse rivolta a nessun centro antiviolenza e si parla di “momento difficile della coppia” - spiegano Linea Rosa, Sos Donna, Udi (unione donne italiane), la Casa delle donne di Ravenna e Demetra donne in aiuto - Un altro femminicidio sarebbe stato commesso da un uomo nel territorio della Bassa Romagna, confermando il dato nazionale di una donna uccisa ogni 72 ore. Un crimine che viene alimentato da una sottocultura misogina e violenta che resiste duramente e che pone le donne in una posizione di subalternità rispetto agli uomini, oggetti da controllare e di cui poter disporre e da distruggere se si sottraggono al dominio maschile. I centri antiviolenza sono sempre a fianco delle donne per sostenerle, accoglierle, ospitarle e accompagnarle nei difficili percorsi di uscita dalla violenza e da anni operano per cambiare la sottocultura che è all’origine del femminicidio. Un cambiamento che deve necessariamente coinvolgere gli uomini per contrastare una sottocultura machista e patriarcale che li legittima a negare i diritti, la libertà e la vita alle donne. Per questo l’impegno politico contro il femminicidio deve restare una priorità a livello politico locale e nazionale in sinergia con i centri antiviolenza".

Anche l'amministrazione comunale di Ravenna esprime profondo cordoglio per la morte di Elisa Bravi e la propria vicinanza alle due figlie della vittima dell’ennesimo femminicidio. "Un momento così drammatico deve una volta di più far capire quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul tema della violenza contro le donne, rilanciando l’appello a tutte coloro che ne sono vittime a rivolgersi ai centri antiviolenza (1522 il numero unico nazionale che si può contattare ventiquattr’ore su ventiquattro) - spiegano dal Comune - Proprio per dare parità di servizi a tutte le donne vittime di violenza della provincia di Ravenna, a discapito del comune di residenza, è in essere un protocollo d’intesa, grazie al quale ogni donna possa sentirsi accolta e protetta in ogni centro antiviolenza, tra il Comune di Ravenna, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l’Unione dei Comuni della Romagna Faentina, i Comuni di Cervia e Russi, l’Ausl della Romagna e le associazioni Linea Rosa (per Ravenna, Cervia e Russi), Demetra (per la Bassa Romagna) e Sos donna (per l’Unione Faentina) insieme all’associazione Donne in aiuto".