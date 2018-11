Donna va a funghi e si perde nel buio della sera: scatta il dispositivo delle ricerche

Le ricerche sono scattate quando era già buio, sulla scorta della segnalazione di una signora di Ravenna, uscita per andare a funghi, ma che si è persa quando sono scese le tenebre. Vigili del fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino sono impegnati dalle 18 di giovedì pomeriggio nella ricerca di una donna in località Castellina, vicino a Bagno di Romagna. E' stata la donna stessa a lanciare l'allarme col suo cellulare, non trovando più la strada verso la sua auto parcheggiata. Il veicolo è stato ritrovato dai soccorritori e da quel punto sono partite le ricerche nel raggio di alcuni chilometri. I vigili del fuoco hanno tentato come primo tentativo quello di girare in zona con lampeggiati e sirene accesi, così da permettere alla dispersa di poter ottenere un punto di riferimento, ma il tentativo è stato infruttuoso. Per questo le ricerche sono proseguite a piedi nel freddo della serata. La donna è stata tratto in salvo.