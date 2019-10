Doping "del tortellino", il Gip archivia il procedimento penale contro Sara Errani

"Il Gip di Ravenna ha definitivamente archiviato il procedimento penale contro Sara Errani. Si chiude così una delle pagine più buie e vergognose nella storia dello sport italiano". L'annuncio arriva via social: giovedì pomeriggio il padre della tennista di Massa Lombarda, squalificata per dieci mesi dopo essere stata trovata positiva, nel 2017, al letrozolo, ha postato un messaggio subito ritwittato dalla stessa sportiva.

A giugno il Pm Cristina D'Aniello aveva chiesto l'archiviazione del caso: secondo l'atleta, infatti, il farmaco antitumorale che la fece risultare positiva all'antidoping sarebbe finito accidentalmente nell'impasto dei tortellini preparati dalla madre. La versione era stata ritenuta inverosimile, ma dal momento che si era trattato di un solo episodio - tra l'altro in un momento di assenza dalle gare per l'Errani - non ci sarebbe stata alcuna prova del fatto che la tennista fosse consapevole di aver assunto il medicinale.