Dopo 33 anni di servizio va in pensione la storica segretaria del sindaco

È andata in pensione martedì 31 luglio Gigliola Masi, storica segretaria del sindaco di Massa Lombarda. Gigliola è entrata in Comune a Massa Lombarda nel luglio del 1985, durante il mandato di Radames Franzaroli. Alla festa di pensionamento erano presenti il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi insieme alla giunta e tanti amici e colleghi.

"Gigliola è prima di tutto un’amica - ha dichiarato il sindaco Bassi - In tanti anni si è fatta voler bene da tutti, qui in Comune, perché è sempre stata sé stessa: una persona generosa, buona, sincera, nonché un punto sicuro sul quale poter sempre contare. Si chiama festa di pensionamento, ma questo non è solo un momento di festa, perché qui in Comune Gigliola mancherà a tutti, come professionista e soprattutto come persona".