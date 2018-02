Dopo 33 anni i due amici militari si ritrovano grazie a una foto su Facebook

Una storia a lieto fine e un'amicizia ritrovata grazie ai social e al buon cuore degli utenti del web. Giovedì mattina Carmine, 53enne cesenaticense, ha lanciato un appello per cercare di riallacciare i contatti con un suo vecchio amico di caserma ravennate, con il quale aveva perso i contatti dal 1985. L'uomo ha postato una foto su alcuni gruppi Facebook che ritraeva i due amici in divisa militare, chiedendo se qualcuno riconoscesse il compagno ravennate.

La foto ha fatto il giro del web e, in poche ore, i due hanno finalmente potuto ritrovarsi. "Ho trovato il mio compagno dopo 33 anni - spiega felice Carmine - Lui non è iscritto a Facebook, ma ha ricevuto diverse telefonate di persone che conosce e che avevano visto il mio post". E ora Carmine e il suo amico, dall'identità nascosta ma soprannominato "Squich", potranno finalmente tornare a essere amici come una volta.